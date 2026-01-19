descoperire extraordinară: semințele unei specii de vinete încetinesc cancerul de colon

O echipă de cercetători de la Universitatea din Granada și Institutul de Cercetare Biosanitară, a descoperit ceva revoluționar.

Mai exact, semințele unui soi special de vinete, denumit S0506, conțin compuși naturali capabili să încetinească semnificativ creșterea celulelor canceroase din colon.

Studiul, publicat în revista Food Bioscience, arată că extractele din semințele de vinete, bogate în flavonoide și polifenoli, inhibă proliferarea tumorală și acționează asupra celulelor stem canceroase, cu un profil de toxicitate scăzut pentru celulele sănătoase.

Potrivit Mediafax, analizele efectuate pe culturi celulare și modele animale au identificat molecule bioactive precum kaempferol, quercetină și protodiosină. Expunerea celulelor canceroase colorectal umane și murine la aceste extracte a demonstrat efecte puternic antiproliferative, chiar și la concentrații foarte mici, prin activarea mecanismelor de apoptoză și autofagie, precum și prin alterarea citoscheletului celular.

Un aspect remarcabil este impactul asupra celulelor stem tumorale, principalele responsabile de rezistența la tratamente și recidivele bolii. În paralel, efectul toxic asupra celulelor sănătoase este practic inexistent.

Cercetarea, aflată în fază preclinică, a arătat și o reducere semnificativă a angiogenezei, proces esențial pentru dezvoltarea vaselor de sânge de care tumorile au nevoie pentru creștere.

Specialiștii subliniază importanța continuării studiilor la nivel molecular și farmacologic, pentru a stabili siguranța, dozele optime și potențialele aplicații terapeutice viitoare.

Cancerul de colon rămâne unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la nivel mondial, cu peste 44.500 de cazuri noi înregistrate anul trecut în Spania. Stilul de viață sănătos poate contribui la reducerea riscului, deși alți factori de risc nu pot fi modificați.

FOTO https://www.360medical.ro/