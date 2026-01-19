destin tragic: cum s-a încheiat procesul unui șelimbărean prins beat la volan

Un bărbat din Șelimbăr, cercetat pentru că a condus băut un autoturism, nu a mai apucat să își afle sentința. Procesul a fost încheiat tragic: sibianul a decedat.

Bărbatul a fost prins băut în trafic în 12 februarie 2024. Era ora 16:25, iar omul consumase alcool și se urcase la volan. Pe strada Lânii din Sibiu, el a fost oprit de polițiști, iar în urma testărilor efectuate, s-a constatat că a avut o îmbibație alcoolică în sânge de 1,23 g, conform primei probe recoltate, respectiv 1,03 g%o, conform celei de-a doua probe recoltate.

După mai bine de un an, în iunie 2025, el a fost trimis în judecată. La primul termen din 13 octombrie 2025, Judecătoria Sibiu a constatat că bărbatul nu se afla în sală, motiv pentru care a pronunțat un alt termen, pentru data de 8 decembrie, atunci când a fost depus la dosarul cauzei certificatul de deces al bărbatului, potrivit rejust.ro.

În 15 ianuarie 2026, instanța s-a pronunțat, iar fiindcă omul a murit în 7 septembrie 2025, procesul a fost încheiat.