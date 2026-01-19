doctorul radu fleacă, despre noua funcție din consiliul național al colegiului medicilor: „a fost o surpriză”

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a aprobat recent o nouă formulă de conducere și componență pentru cele 14 comisii profesionale de specialitate. În acest context, profesorul doctor Radu Fleacă a fost numit vicepreședinte al Comisiei de Ortopedie și Traumatologie, iar profesorul doctor Silviu Morar a fost desemnat vicepreședinte al Comisiei de Bioetică.

Numirea profesorului dr. Radu Fleacă reprezintă o premieră personală, acesta declarând că a primit nominalizarea cu surprindere. „Pentru mine a fost o surpriză nominalizarea ca vicepreședinte al Comisiei de Ortopedie și Traumatologie. De mai mulți ani sunt membru în Comisia de disciplină de pe lângă Colegiul Medicilor și expert în specializarea ortopedie și traumatologie, însă această poziție este nouă prin implicarea pe care o presupune în elaborarea și gestionarea ghidurilor și recomandărilor de practică, precum și în analiza și evaluarea programelor de pregătire în rezidențiat”, a declarat dr. Radu Fleacă.

Totodată, acesta subliniază că prezența sa și a profesorului dr. Silviu Morar în structurile de conducere ale comisiilor profesionale naționale reprezintă o recunoaștere importantă a școlii medicale sibiene. „Prezența mea și a domnului profesor Morar în aceste comisii reprezintă, de fapt, o recunoaștere a școlii medicale sibiene și a medicinei din Sibiu. Chiar dacă suntem o facultate relativ tânără, prin rezultatele medicale și științifice ale cadrelor didactice și prin performanțele absolvenților noștri, am reușit să fim recunoscuți ca o școală medicală de valoare. Mulți medici sibieni sunt implicați în structuri profesionale și științifice la nivel național, iar această numire este încă o confirmare a valorii medicinei sibiene”, a mai precizat dr. Radu Fleacă.

