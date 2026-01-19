doliu în lumea modei: a murit valentino garavani / video

Celebrul creator de modă Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, anunțul fiind făcut luni de reprezentanții fundației sale. Potrivit acestora, decesul a avut loc la reședința designerului din Roma, unde Valentino se afla înconjurat de cei apropiați.

„Valentino Garavani a decedat astăzi la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi”, se arată în comunicatul transmis de fundație.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Designerul italian a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria modei internaționale, fiind cunoscut în întreaga lume pentru marca Valentino, sinonimă cu eleganța, rafinamentul și stilul atemporal. De-a lungul carierei sale, creațiile sale au fost purtate de celebrități, membri ai familiilor regale și personalități marcante ale vieții publice.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Potrivit informațiilor transmise de Sky News, o ceremonie funerară în onoarea creatorului de modă va avea loc miercuri și joi, iar înmormântarea este programată pentru vineri, la Roma.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dispariția lui Valentino Garavani marchează sfârșitul unei epoci în moda italiană și internațională, lăsând în urmă o moștenire care va continua să influențeze generații întregi de designeri.