dosar penal la cisnădie: după ce a rămas fără numere, a continuat să conducă

În weekendul trecut, polițiștii rutieri au desfășurat ample acțiuni de control în trafic, în urma cărora au fost constatate 5 infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Totodată, oamenii legii au reținut 20 de permise de conducere, dintre care 6 pentru conducerea sub influența alcoolului, și au retras 29 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunilor, au fost aplicate nu mai puțin de 462 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 141.000 de lei.

Un caz aparte a fost înregistrat în noaptea de 19 ianuarie, în jurul orei 00:30, în localitatea Cisnădie. Polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe strada Irina Rosetti, un autoturism condus de un localnic în vârstă de 26 de ani.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul nu deținea o poliță RCA valabilă. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar polițiștii au dispus reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cu toate acestea, la scurt timp după aplicarea sancțiunii, bărbatul s-a urcat din nou la volan și și-a continuat deplasarea, deși autoturismul avea plăcuțele de înmatriculare retrase. Polițiștii l-au oprit din nou, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.