eminescu trăiește prin tineri: ziua culturii naționale, sărbătorită la colegiul „gheorghe lazăr” din sibiu

Ziua Culturii Naționale a fost marcată vineri, 16 ianuarie 2026, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, printr-un eveniment dedicat Poetului Național, Mihai Eminescu, sub genericul „Trecut-au anii. Omagiu Poetului Național”. Activitatea a fost organizată de Cenaclul literar „Iustin Panța” al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România și al Fundației „Euphorion”, un spațiu de întâlnire al tinerilor creatori sibieni, activ de mai bine de un an, sub coordonarea profesorilor și scriitorilor Maria-Daniela Pănăzan și Savu Popa.

Invitatul special al evenimentului a fost actorul Emil Cătălin Neghină, de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, care a emoționat publicul prin interpretarea la chitară a unor poezii eminesciene. În deschiderea întâlnirii, cei doi coordonatori au vorbit despre importanța operei lui Eminescu, despre rolul său fundamental în consolidarea limbii și gândirii românești, evocându-l ca pe „omul deplin al culturii române”.

Discuțiile și prezentările au avut ca punct de plecare câteva lucrări esențiale pentru înțelegerea operei eminesciene: Eminescu, Opere. Poezii (Editura Academiei Române), Eminescu, Versuri din manuscrise (Ioana Bot și Cătălin Cioabă, Humanitas, 2015), Ioana Bot, Eminescu explicat fratelui meu (Editura Art, 2012) și Ioana Em. Petrescu, Studii eminesciene (Casa Cărții de Știință, reeditare 2025). Totodată, a fost adusă în discuție cartea Anei Blandiana, Poate poezia salva lumea? (Humanitas, 2025), un volum simbolic pentru semnificația acestei zile.

În spiritul promovării tinerei generații, a fost prezentată Antologia creatorilor sibieni, apărută în decembrie 2025 la Editura CronoLogia din Sibiu, sub coordonarea Mariei-Daniela Pănăzan și a Maiei-Daniela Loloiu. Volumul, intitulat Liniștea adâncă a lucrurilor, inspirat dintr-un vers al poetului Iustin Panța – mentorul spiritual al cenaclului – reunește creații literare ale tinerilor autori sibieni.

Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată lecturilor publice. Tinerii membri ai cenaclului au citit din propriile creații sau din operele preferate, într-un dialog poetic care a îmbinat inspirația eminesciană cu sensibilitatea contemporană. Au participat Valentina Doncuț, Alin Aurelian Vasilie (debutant în cadrul cenaclului), Miruna-Ioana Ropotin, Theea-Gabriela Todăriță, Nicoleta Virca, Elena-Nectaria Benea și Cristian-Andrei Băilă. Momentul culminant a fost realizarea unui „poem dadaist eminescian”, un exercițiu de imaginație care a provocat publicul la reflecție asupra sensului culturii și destinului creatorului.

„Cu certitudine, poezia va salva lumea”, au concluzionat organizatorii, exprimând convingerea că tinerii autori vor duce mai departe flacăra culturii și a spiritului eminescian.