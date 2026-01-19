forțe proaspete la ipj sibiu: 35 de noi agenți de poliție, intră ”în pâine”

Un număr de 35 de agenți de poliție din promoția ianuarie 2026 a Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca s-au alăturat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, după depunerea jurământului de credință față de țară, lege și cetățeni.

Aceștia vor fi repartizați în structurile de ordine publică și poliție rutieră, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, contribuind la creșterea capacității operaționale a unității.

Pe durata perioadei de tutelă profesională, noii agenți vor lucra alături de polițiști cu experiență și vor participa direct la misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, pentru a-și dezvolta abilitățile practice necesare profesiei.

Conducerea IPJ Sibiu le urează bun venit în colectiv și succes în activitate, asigurându-i de sprijinul necesar pentru o carieră bazată pe profesionalism, responsabilitate și integritate.