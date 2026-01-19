ger în toată țara: temperaturile scad până la minus 20 de grade

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat pentru luni Comandamentul Energetic Național, în contextul avertizărilor de ger emise de meteorologi.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, ședința va avea loc luni, de la ora 14:00, la sediul Dispecerului Energetic Național, scopul fiind monitorizarea situației din sistemul energetic pe fondul temperaturilor extrem de scăzute anunțate pentru următoarele zile.

Potrivit Mediafax, luni, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare o avertizare Cod galben de temperaturi scăzute. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei, valorile termice vor fi cu 7-9 grade mai mici decât cele normale perioadei, situându-se, în general, între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, dar și în depresiunile și văile din Transilvania, temperaturile pot coborî în jurul valorii de -10 grade.

De luni seara până marți dimineața, avertizarea Cod galben va fi extinsă la nivel național. Vremea va deveni deosebit de geroasă, iar temperaturile minime se vor încadra, în general, între minus 20 și minus 10 grade.

Totodată, până joi dimineața, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece pentru întreaga țară. Valul de frig va persista în majoritatea regiunilor, cu ger pe timpul nopților și dimineților, când minimele vor fi cuprinse, în general, între -20 și -6 grade. În nordul și nord-estul Moldovei, precum și pe arii restrânse din Transilvania, gerul se va menține și pe parcursul zilei, cu temperaturi în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie), va fi în continuare ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice vor coborî între -17 și -9 grade. În regiunile sudice și sud-estice sunt așteptate local precipitații mixte, cu risc de depunere de polei.

Meteorologii mai avertizează că, temporar, vântul va avea intensificări în sudul Banatului și izolat în regiunile sud-estice, cu viteze de 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.