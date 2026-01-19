incendiul le-a distrus casa în plină iarnă: o familie cu 4 copii are nevoie de ajutor

Un incendiu devastator a distrus locuința unei familii din Sărata, județul Sibiu, în plină iarnă. În ultimele nopți, extrem de geroase, sărmanii oameni au dormit la rude și la vecini. Își doresc să își repare casa, astfel că cer ajutorul comunității, fiindcă singuri nu pot susține financiar construcția.

În dimineața zilei de 14 ianuarie, o casă din localitatea Sărata, județul Sibiu, a fost mistuită de flăcări. Pompierii din cadrul ISU Sibiu s-au luptat cu flăcările, însă focul a distrus aproape toată clădirea. „În urma incendiului, acoperișul casei a ars în totalitate pe o suprafață de aproximativ 100 mp, pereții interiori ai locuinței au fost afectați, iar bunurile din interior au fost distruse. Incendiul a fost cauzat de coșul de fum, neprotejat corespunzător față de materialele inflamabile”, au transmis atunci reprezentanții ISU Sibiu. (DETALII AICI)

În urma dezastrului, un bărbat, mama acestuia și fiica sa, împreună cu cei patru copii ai acesteia, două fetițe de 2 și 6 ani și doi gemeni născuți prematur chiar în perioada incendiului, s-au trezit fără adăpost. Deocamdată, familia se descurcă cum poate, stând la rude sau într-o locuință oferită de un vecin, dar condițiile nu sunt potrivite: tavanul este căzut, iar pereții sunt murdari și deteriorați.

„Suntem eu, fata mea, mama și nepoții. Eu stăteam în casa aia de când eram mic copil. În ultimele zile am stat pe la verii mei din sat. Nu mai e nimic acolo, casa era de lemn, a ars tot, grinzi, căpriori, pereți, tot. Așteptăm să vină primăria să scoată molozul și să curățăm tot de acolo ca să putem să ridicăm casa”, a povestit proprietarul locuinței mistuite de flăcări.

Vasile, capul familiei, cere ajutorul comunității pentru a putea reclădi casa. Întâi de toate are nevoie de ajutor pentru a renova, cu minimul necesar, clădirea pusă la dispoziție de vecini, pentru a putea petrece iarna în ea. Apoi va reconstrui locuința lor.

„Avem nevoie de materiale de construcții și de sprijin pentru a ne putea muta într-un loc sigur. Acum urmează să stăm la o vecină, dar și acolo trebuie să repar tavanul și pereții. Primăria ne-a spus că ne poate oferi 5.000 de lei, dar eu nu vreau bani, ci materiale de construcții. Acum trebuie să pregătim repede locul la vecin pentru când vor veni gemenii de la spital, ei au fost născuți prematur”, a adăugat bărbatul, făcând apel către comunitate pentru ajutor.

Persoanele care vor să ajute această familie aflată la nevoie îl pot contacta direct pe Vasile la numărul de telefon: 0774661704.