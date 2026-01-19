individ trimis în judecată pentru că s-a masturbat în parcul sub arini

Un bărbat din Sibiu a fost trimis în judecată după ce, în primăvara anului 2024, s-a masturbat în Parcul Sub Arini.

Ultraj contra bunelor moravuri este fapta pentru care a fost trimis în judecată sibianul după ce, în 7 aprilie 2024, a săvârșit acte de autosatisfacere sexuală în timp ce se afla într-un loc public. Mai exact, în plină zi, la ora 15:30, individul s-a masturbat în Parcul Sub Arini.

Potrivit instanței, actele săvârșite de bărbat au creat „o stare de pericol pentru relațiile de conviețuire socială și au trezit stări de indignare a publicului”, așa cum se arată pe rejust.ro.

De curând, s-a dispus începerea judecății în cauză privindu-l pe inculpat. El este necăsătorit și are studii liceale.

În 2024, un alt individ care s-a masturbat în Parcul Sub Arini a fost condamnat de instanță. El a scăpat de închisoare după ce a recunoscut fapta și a spus că era beat. DETALII AICI.