”înghesuială” pe ”municipal”: încă o echipă vrea să joace în superliga la sibiu

Lidera din Liga 2, Corvinul Hunedoara are ca primă opțiune să joace din sezonul viitor pe ”Municipalul” din Sibiu, în cazul foarte probabil că va promova în Superliga.

Corvinul Hunedoara a dat luni un comunicat de presă, în care anunță că, în eventualitatea promovării, echipa își dorește să joace pe ”Municipal”. Corvinul nu a primit încă un răspuns de la Primăria Sibiu, mai ales că pe Stadionul din Parcul sub Arini își mai dispută jocurile de pe teren două echipe, FC Hermannstadt (Superliga) și Inter (Liga 3). Vechiul stadion din Hunedoara urmează să fie demolat, pentru că nu poate fi omoogat la Superliga,iar pe locul său se va construi o nouă arenă care va avea 10.000 de locuri.

Corvinul este singura echipă neînvinsă în Liga 2, cu 13 victorii și 4 remize din 17 partide. Hunedorenii au mai evoluat la Sibiu în 2024, în meciurile din Europa League și Conference League.

”𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗥𝗘 | Clubul nostru dorește să clarifice câteva aspecte legate de identificarea unei arene pe care echipa noastră să își dispute meciurile de pe teren propriu, în eventualitatea promovării în Superliga din sezonul viitor.

Prima variantă luată în calcul în acest sens este 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻𝘂𝗹 „𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹” 𝗱𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂, acolo unde echipa noastră a disputat finala Cupei României, precum şi partidele din cupele europene în 2024 – locaţie aleasă în acea perioadă tocmai pentru uşurinţa cu care fanii noştri au putut ajunge la meciuri, dar şi pentru dotările şi facilităţile pe care le pune la dispoziţie tuturor celor implicaţi.

𝗡𝘂 există încă un răspuns oficial din partea administraţiei locale din Sibiu, în condiţiile în care, momentan, pe aceeaşi arenă îşi dispută activitatea alte două cluburi (FC Hermannstadt şi Inter Sibiu), ridicându-se astfel problema legată de uzarea suprafeţei de joc.

Ca atare – deși arena din Sibiu rămâne prima opțiune, în aşteptarea unui răspuns oficial – Primăria municipiului Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara, ca membri fondatori ai clubului nostru, au luat în calcul o soluţie de „backup”: stadionul ”Petre Libardi” din Petroşani. Pornind de la ideea că echipa noastră va reprezenta judeţul în Superligă – fiind finanţată atât din banii contribuabililor din municipiul nostru, cât şi din banii contribuabililor din judeţ.

Însă, pentru ca această variantă să devină viabilă, este nevoie de o serie de investiţii în infrastructura existentă (conform cerinţelor şi criteriilor care trebuie respectate la acest nivel) – costurile acestor intervenţii urmând să fie suportate de către Consiliul Judeţean, indiferent de varianta finală aleasă pentru disputarea jocurilor considerate pe teren propriu în prima ligă.

Menţionăm că nu au fost luate în calcul alte variante – stadioanele din Târgu Jiu (în ciuda deschiderii arătate de administraţia locală de acolo) şi Arad (având în vedere relaţiile de strânsă legătură dintre galerii) – din cauza distanţei mai mari, care ar putea fi un impediment pentru fani (plătitori de bilete şi abonamente) ai clubului, existând probabilitatea ca multe partide să fie programate de către deţinătorii de drepturi TV la ore târzii, ceea ce ar face dificilă deplasarea suporterilor în aceste două locaţii.

Cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, timpul petrecut pe drum ar creşte, dacă luăm în considerare, de pildă, faptul că o porţiune a autostrăzii A1 este încă în lucru, lucru care duce, deseori, la ambuteiaje în zonă.

Având în vedere toate aceste aspecte, subliniem faptul că o decizie finală în acest sens nu a fost încă luată, iar atunci când se va ajunge la un numitor comun, toate detaliile vor fi comunicate prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale clubului nostru” este postarea dată publicității de clubul Corvinul Hunedoara.

Cu doi ani în urmă, pe când evolua tot în Liga 2, Corvinul a câștigat Cupa României chiar la Sibiu, câștigând la penalty-uri finala cu Oțelul Galați, după 2-2 în timpul regulamentar. Pe banca Oțelului era atunci Dorinel Munteanu, actualul antrenor al lui FC Hermannstadt.