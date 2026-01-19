liturghie arhierească și momente festive la biserica din cartierul hipodrom din sibiu / foto

În Duminica a 29-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu.

Comunitatea singurului lăcaș de cult din Sibiu ocrotit de Sfântul Antonie cel Mare a sărbătorit hramul printr-o Sfântă Liturghie arhierească, la o zi după pomenirea sfântului, părintele monahismului răsăritean.

Potrivit Mitropolia-ardealului.ro, alături de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu au slujit protos. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime”, pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, preoții parohiali, diaconi și alți slujitori. La eveniment au participat numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale. În cadrul slujbei, diaconul Marian Alin Ion a fost hirotonit preot.

La finalul slujbei, ierarhul a oferit distincţii pentru binefăcătorii locaşului de cult.

Duminica recunoștinței

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Evanghelia vindecării celor zece leproși, subliniind importanța recunoștinței:

„Duminica aceasta o putem numi «Duminica Recunoștinței». Vedem că, în zilele noastre, pretutindeni se încearcă cultivarea acestei datorii sfinte pe care o avem noi şi există sărbătoarea recunoștinței. De fapt, nu trebuie să existe o singură zi sau o singură duminică în care noi să fim îndreptați spre un lucru firesc, de a fi recunoscători Creatorului și Dăruitorului pentru toate darurile: darul vieții, al sănătății, al integrității și al înțelepciunii. Sunt daruri multe care vin asupra noastră și, de foarte multe ori, uităm de Dăruitor și ne îndreptăm atenţia numai spre dar.

Binecuvântare și recunoștință

La finalul slujbei, preotul Marius Piştănilă a mulțumit Înaltpreasfințitului Laurențiu pentru grija părintească arătată comunităților parohiale arondate Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”. În semn de recunoștință, ierarhul a primit o bederniță și un buchet de flori.

Sărbătoarea s-a încheiat cu momente festive, prilej cu care Înaltpreasfinţitul Laurenţiu a oferit distincțiile „Crucea Șaguniană pentru mireni” domnului Claudiu-Cristian Opaina și „Crucea Ctitoricească «Ioan Mețianu»” domnului Dumitru Chiorăscu. De asemenea, membrii Consiliilor parohiale au fost recompensați cu acte de cinstire pentru activitatea lor în slujba Bisericii.

