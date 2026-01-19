mai mult spațiu pentru elevi: școala 8 din sibiu, extinsă cu un corp nou / foto

Școala nr. 8 de pe strada Lupeni din municipiul Sibiu beneficiază acum de mai mult spațiu pentru desfășurarea cursurilor.

Primăria Sibiu a finalizat construirea unui corp nou de clădire, realizat printr-o investiție finanțată din bugetul local.

“Am amenajat încă 4 săli de clasă, adică spațiu pentru încă aproximativ 100 de elevi. Clădirea nouă este eficientizată energetic, iar noile săli de clasă au fost dotate cu mobilier și echipamente IT. Vom continua modernizările la această școală pentru că am obținut finanțare europeană pentru instalarea unor panouri fotovoltaice pe corpurile vechi, pentru producția de energie verde și scăderea costurilor cu electricitatea.” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Prin această investiție în valoare de 3,23 milioane de lei a fost construit un corp nou de clădire, cu parter și etaj, cu 4 săli noi de clasă, grupuri sanitare, o mică sală profesorală și un spațiu tehnic.

Clădirea are și dotări smart, care o fac eficientă energetic:

Panouri fotovoltaice pentru electricitate verde

Sistem de încălzire cu ventiloconvectoare, cu pompe de căldură aer-apă și încălzire în pardoseală

Sistem de ventilare modern și eficient, cu recuperatoare de căldură

Termoizolație exterioară și tâmplărie cu geam termopan

Sălile de clasă din acest corp de clădire au fost dotate prin proiect cu mobilier nou, table interactive și videoproiectoare. Precizăm că și celelalte corpuri de clădire existente au primit astfel de echipamente, printr-un alt proiect derulat de Primăria Sibiu cu finanțare din fonduri europene: cabinetul de psihopedagogie a fost dotat cu mobilier și materiale didactice, laboratoarele sunt în curs de dotare cu echipamente și materiale de studiu, iar sala de sport a primit echipamente noi.

De asemenea, s-au livrat echipamente digitale (table interactive, computere, scannere, routere, sisteme de sunet) pentru toate sălile.