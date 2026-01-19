mașină furată din avrig, urmărită de poliție prin 2 județe: hoțul are 12 ani / video

Vigilența polițiștilor rutieri din județele Hunedoara și Arad a prevenit un posibil accident grav după ce un minor, fără permis de conducere, a fost depistat la volanul unui autoturism ce ar fi fost sustras.

Azi noapte, 19 ianuarie, în jurul orei 03:00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au încercat să oprească un autoturism care circula pe D.N. 7, în localitatea Câmpuri-Surduc. Conducătorul auto nu a respectat semnalele polițiștilor și a continuat deplasarea.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice și luminoase, iar la intrarea în județul Arad a fost solicitat sprijinul polițiștilor din Secția 8 Poliție Rurală Săvârșin. Colaborarea celor două echipaje a dus la oprirea mașinii în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere, deși viteza de rulare depășea semnificativ limita legală.

La volan a fost identificat un minor de 12 ani, din Chișineu-Criș. Verificările au arătat că autoturismul ar fi fost sustras din Avrig, județul Sibiu. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că minorul nu consumase alcool.