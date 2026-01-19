păltiniș arena a fost scena sporturilor de viteză. lista câștigătorilor 4x cross

În weekend, Păltiniș Arena a găzduit competiții dedicate sporturilor de viteză, organizând două concursuri de tip 4X Cross: unul pentru schi și snowboard și altul pentru mountain bike pe zăpadă.
Sâmbătă, 17 ianuarie, peste 30 de concurenți, veniți din întreaga țară, s-au aliniat la startul competiției de Ski & Snowboard 4X Cross. Vremea a fost excelentă, cu soare și temperaturi prietenoase, oferind condiții ideale de concurs.
Traseul, extrem de rapid și totodată foarte tehnic, a pus la încercare abilitățile sportivilor prin valuri, contrapante și schimbări de ritm, iar nivelul competiției a fost unul extrem de ridicat, atât la categoriile feminine, cât și la cele masculine. Manșele eliminatorii au oferit dueluri spectaculoase până în finale, concurenții pornind de la start în grupe eliminatorii de câte 4 concurenți.
Câștigători Ski & Snowboard 4X Cross:
Snowboard – Fete
- Kinga Zayzon
- Roxana Bartlett
- Daria Duruian
Snowboard – Băieți
- Ciprian Popescu
- Martin Freinademetz
- David Barna
Ski – Fete
- Alexa Cotarlea
- Anca Șerb
Ski – Băieți
- Răzvan Stinghe
- Ștefan Mirescu
- Cristian Oprea Popa
Duminică, 18 ianuarie, a avut loc concursul MTB Winter 4X Cross, o competiție inedită care a adus bicicletele de mountain bike pe zăpadă, pe același traseu pe care, cu o zi înainte, s-au desfășurat întrecerile de schi și snowboard.
Traseul s-a prezentat într-o stare foarte bună, fiind rapid și spectaculos, adaptat perfect pentru acest format de concurs.
Concurenții, veniți din toată țara, au demonstrat un nivel ridicat de tehnică și control, descurcându-se foarte bine în condițiile specifice mersului pe bicicletă pe zăpadă. Formatul eliminatoriu a generat manșe intense și spectaculoase, iar competiția a atras atenția publicului prin dinamica și originalitatea sa.
Un element remarcabil al concursului a fost participarea a două concurente, care au completat tabloul unei competiții diverse și echilibrate.
Rezultate MTB 4xCross
Băieți:
1. Jason Bos – Zărnești
2. Ovidiu Seicean – Sibiu
3. Petre Popescu – Piatra Neamț
Fete:
1. Maya Cojan – Sibiu
2. Jessy Bos – Zărnești
Ultima oră
- Păltiniș Arena a fost scena sporturilor de viteză. Lista câștigătorilor 4X Cross acum 2 minute
- Trafic blocat temporar în centrul orașului Cisnădie acum 5 minute
- Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, inspectează bazele NATO de la Cincu și Sibiu acum 20 de minute
- A fost frig de crapă pietrele: minus 15 grade într-o localitate din nordul județului Sibiu acum 25 de minute
- Tragedia feroviară din Spania: numărul de morți a ajuns la 39 de persoane acum 38 de minute