păltiniș arena a fost scena sporturilor de viteză. lista câștigătorilor 4x cross

În weekend, Păltiniș Arena a găzduit competiții dedicate sporturilor de viteză, organizând două concursuri de tip 4X Cross: unul pentru schi și snowboard și altul pentru mountain bike pe zăpadă.

Sâmbătă, 17 ianuarie, peste 30 de concurenți, veniți din întreaga țară, s-au aliniat la startul competiției de Ski & Snowboard 4X Cross. Vremea a fost excelentă, cu soare și temperaturi prietenoase, oferind condiții ideale de concurs.

Traseul, extrem de rapid și totodată foarte tehnic, a pus la încercare abilitățile sportivilor prin valuri, contrapante și schimbări de ritm, iar nivelul competiției a fost unul extrem de ridicat, atât la categoriile feminine, cât și la cele masculine. Manșele eliminatorii au oferit dueluri spectaculoase până în finale, concurenții pornind de la start în grupe eliminatorii de câte 4 concurenți.

Câștigători Ski & Snowboard 4X Cross:

Snowboard – Fete

Kinga Zayzon

Roxana Bartlett

Daria Duruian

Snowboard – Băieți

Ciprian Popescu

Martin Freinademetz

David Barna

Ski – Fete

Alexa Cotarlea

Anca Șerb

Ski – Băieți

Răzvan Stinghe

Ștefan Mirescu

Cristian Oprea Popa

Duminică, 18 ianuarie, a avut loc concursul MTB Winter 4X Cross, o competiție inedită care a adus bicicletele de mountain bike pe zăpadă, pe același traseu pe care, cu o zi înainte, s-au desfășurat întrecerile de schi și snowboard.

Traseul s-a prezentat într-o stare foarte bună, fiind rapid și spectaculos, adaptat perfect pentru acest format de concurs.

Concurenții, veniți din toată țara, au demonstrat un nivel ridicat de tehnică și control, descurcându-se foarte bine în condițiile specifice mersului pe bicicletă pe zăpadă. Formatul eliminatoriu a generat manșe intense și spectaculoase, iar competiția a atras atenția publicului prin dinamica și originalitatea sa.

Un element remarcabil al concursului a fost participarea a două concurente, care au completat tabloul unei competiții diverse și echilibrate.

Rezultate MTB 4xCross

Băieți:

1. Jason Bos – Zărnești

2. Ovidiu Seicean – Sibiu

3. Petre Popescu – Piatra Neamț



Fete:

1. Maya Cojan – Sibiu

2. Jessy Bos – Zărnești