potra rămâne după gratii: măsuri mai blânde pentru ”aghiotanții” săi / video

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său vor fi cercetați în continuare în arest la domiciliu, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție.

Instanța supremă a respins contestațiile formulate de cei trei împotriva prelungirii măsurilor preventive dispuse în dosarul privind acțiuni de răsturnare a ordinii constituționale. Decizia este definitivă.

Potrivit TVR1, Horațiu Potra, fiul său și nepotul său au susținut în fața judecătorilor că extrădarea lor din Dubai a fost una voluntară, în urma acceptării procedurii simplificate de extrădare. Potrivit apărării, în lipsa acestei opțiuni, procedura ar fi fost una de durată sau chiar imposibilă, având în vedere statutul de rezident al lui Potra în Dubai și afacerile pe care acesta le desfășura acolo de mai mult timp.

De asemenea, Horațiu Potra a invocat faptul că el și rudele sale sunt singurii aflați în arest preventiv din acest dosar, în care un total de 22 de persoane, în frunte cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, au fost trimise în judecată pentru fapte ce vizează răsturnarea ordinii constituționale.

Potrivit argumentelor prezentate instanței, celelalte persoane inculpate fie nu au nicio măsură preventivă dispusă, fie se află în libertate sub control judiciar. Pe baza acestor motive, Horațiu Potra a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Judecătorii Înaltei Curți au respins însă solicitările, menținând măsurile preventive în vigoare. Decizia vine după ce autoritățile române au depus eforturi timp de mai multe luni pentru localizarea și reținerea lui Horațiu Potra, care a părăsit România împreună cu fiul și nepotul său chiar înainte de a fi arestat în lipsă.