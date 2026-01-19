razie pe autostradă la sibiu: zeci de vitezomani amendați și permise reținute

Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat săptămâna trecută acțiuni pentru creșterea disciplinei rutiere pe tronsoanele aflate în competența lor.

În urma controalelor, au fost verificate peste 120 de autovehicule și aplicate 89 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 28.000 lei. Dintre acestea, 24 sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h.

Totodată, polițiștii au reținut trei permise de conducere pentru abateri precum nerespectarea regulilor privind depășirea sau folosirea telefonului mobil în timpul deplasării fără dispozitiv „mâini libere”.

Conform legislației, utilizarea telefonului mobil concomitent cu încălcarea unei alte reguli de circulație atrage și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

În plus, au fost retrase trei certificate de înmatriculare ca urmare a neregulilor tehnice constatate. În cadrul acțiunilor nu au fost înregistrate infracțiuni la regimul rutier.