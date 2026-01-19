risc de avalanșe în munții făgăraș: zona bâlea lac printre cele mai expuse

Meteorologii au emis luni avertizări privind risc însemnat, de gradul trei din cinci, de producere a avalanșelor la altitudini de peste 1.800 de metri, în trei sferturi din munții monitorizați.

În județul Sibiu, turiștii trebuie să fie atenți în zona Bâlea, unde riscul de avalanșă este ridicat atât la Bâlea Lac (peste 2.000 de metri), cât și la Bâlea Cascadă (peste 1.200 de metri).

Cele mai mari straturi de zăpadă înregistrate la stațiile meteo montane sunt: 150 cm la Vârful Omu, 129 cm la Bâlea-Lac și 80 cm la Țarcu, toate aceste zone fiind expuse riscului însemnat de avalanșe.

Potrivit Mediafax, zonele cu risc ridicat includ munții Rodnei, Bistrei, Ceahlău, Călimani, Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu, Țarcu și Godeanu. Avalanșele prezintă pericol și la altitudini mai mici de 1.800 de metri în Bucegi și Făgăraș.

Meteorologii recomandă prudență maximă și respectarea avertizărilor oficiale pentru toți cei care se află sau se aventurează în aceste zone.

FOTO Avalanse in Carpati