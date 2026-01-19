s-a actualizat prognoza meteo: valul de frig se prelungește în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat luni informarea meteorologică privind valul de frig ce afectează aproape întreaga țară.

Noua alertă, valabilă între 19 ianuarie, ora 10:00 și 22 ianuarie, ora 10:00, include temperaturi extrem de scăzute, ger persistent, intensificări ale vântului, dar și precipitații mixte cu polei în anumite regiuni.

În intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, ANM a emis cod galben de ger pentru Sibiu și alte județe din Transilvania, unde temperaturile se vor menține între -20 și -8 grade, scăzând până în jur de -10 grade în zonele joase.

Prognoza meteo pe regiuni

Potrivit Mediafax, în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua. Temperaturile vor ajunge în jurul a -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării. Valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade.

În regiunile sudice și sud-estice vor fi local precipitații mixte. Se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice. Vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h. Vântul va amplifica senzația de frig. Până la ora 20:00 este în vigoare cod galben de ger. Avertizarea vizează cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sudul Olteniei.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista. Temperaturile vor ajunge în jurul a -10 grade.

Marți, în intervalul 10:00 – 20:00, cod galben de ger va fi în vigoare în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara.

Vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute, în medie cu 5-9 grade mai mici decât cele normale datei. Valorile se vor încadra între -8 și -4 grade. Pe văi și în depresiuni, temperaturile vor scădea până în jurul a -10 grade. Gerul va persista.

Cod galben pentru marți noapte și miercuri dimineață

De mâine seară, de la ora 20:00, până miercuri dimineață, la ora 10:00, este în vigoare o nouă atenționare cod galben pentru cea mai mare parte a țării.

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute. Valorile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

