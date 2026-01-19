s-a reunit acs mediaș: care sunt noutățile și ce zice antrenorul

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș s-a reunit luni, pe stadionul ”8 Mai”, pentru a pregăti a doua parte a sezonului.

ACS Mediaș nu a avut noutăți la reunire, dar antrenorul Cosmin Vâtcă speră în 1-2 transferuri.

”Am reluat pregătirea după o vacanță destul de lungă, vremea nu ne ajută, e foarte frig afară, încercăm să ne adaptăm la condiții. E important ca băieții să facă o pregătire foarte bună. Pregătirea fizică e baza, alergări, forță, spre sfârșitul pregătirii și tactic, avem și o serie de jocuri amicale, în care nu mă interesează scorul, mai mult cum reacționează băieții. Fiecare meci de pregătire are specificul lui. Plecări nu vor fi, veniri încercăm 1-2 maxim, dar dacă ne reușim, eu sunt mulțumit de lotul care este. Încercăm să prindem play-off-ul, deși va fi o luptă foarte grea pentru locurile 3-4, suntem 4 echipe în luptă” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă.

Medieșenii iernează pe locul 4 în Seria 6, cu 28 de puncte din 17 jocuri, având un punct avans față de ocupanta locului 5, Jiul.

PROGRAM AMICALE ACS MEDIAȘ 2022:

24.01.2026 – ACS Mediaș – Sporting Cluj

30.01.2026 – ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir

07.02.2026 – Olimpia Satu Mare – ACS Mediaș (la Cluj-Napoca)

11.02.2026 – Hermannstadt II – ACS Mediaș

14.02.2026 – Odorheiu Secuiesc – ACS Mediaș

20.02.2026 – ACS Mediaș – Universitar Alba Iulia