s-a stabilit data când fc hermannstadt joacă în cupă cu dinamo. ”munti”, tranșant în privința obiectivului / video

FC Hermannstadt va disputa ultimul meci din Grupa D a Cupei României pe 12 februarie, de la ora 18.00, în Capitală, cu Dinamo București.

Deja calificați în sferturile Cupei, sibienii vor disputa ultimul joc din grupă, în deplasare, cu Dinamo, joi, 12 februarie. La aceeași dată și la aceeași oră sunt programate și celelalte două jocuri din Grupa D, CS Dinamo (Liga 2) – Farul Constanța și Concordia Chiajna – FC Botoșani.

”Absolut și Cupa României este un obiectiv. Concentrarea noastră este pe salvarea de la retrogradare, dar și Cupa este un obiectiv” a anunțat antrenorul Dorinel Munteanu. La patru zile după meciul de Cupă cu ”câinii roșii”, pe 16 februarie, sibienii vor juca pe tere propriu cu CFR Cluj.

FC Hermannstadt are două victorii în grupă, în deplasare cu Chiajna și Botoșani și este matematic calificată mai departe.

Pentru sibieni, miza ultimului joc este locul 1 în grupă, pentru că o înfrângere cu Dinamo 1948 coboară echipa lui Dorinel Munteanu pe locul 2. Dinamo, Chiajna și Farul speră la celălalt loc care duce în sferturile de finală.

PROGRAM ULTIMA ETAPĂ, Grupa D