scandalul nunții dintre minori în familia cioabă: parchetul a început urmărirea penală, iar acuzațiile sunt ”grele”

Scandalul nunții între băiatul regelui romilor din România, Daniel Cioabă, și o fată de 14 ani este departe de a fi finalizat. Anul trecut au apărut imagini cu băiatul și fata îmbrăcați în mire și mireasă, iar ruda fetei a acuzat familia Cioabă că ar fi plătit echivalentul a 50.000 de lei pentru a cumpăra minora. Parchetul de pe lângă judecătoria Sibiu a început urmărirea penală împotriva lui Daniel Cioabă și a tatăl fetei, fiind acuzați că au înlesnit întreținerea de acte sexuale între minori.

„Precizăm că, în cauză, s-a început urmărirea penală și se efectuează cercetări cu privire la faptă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori. În acest moment cercetările vizează fapta, nu persoane, și nu putem oferi informații suplimentare datorită caracterului nepublic al urmăririi penale”, a declarat Rotaru Marius-Adrian, prim-procuror adjunct și purtător de cuvânt al Parchetului Sibiu.

Relații sexuale între doi minori

Dosarul își are originea în primăvara anului 2024. Conform informațiilor transmise anterior de IPJ Sibiu, la data de 19 martie 2024 a fost depusă o sesizare la Biroul de Investigații Criminale Sibiu. Aceasta viza suspiciuni potrivit cărora doi bărbați din Sibiu ar fi înlesnit relații sexuale între doi minori, respectiv fiul unuia și fiica celuilalt.

Câteva luni mai târziu, în iulie 2024, ancheta a fost extinsă după o sesizare formulată de DGASPC Sibiu. Instituția a semnalat faptul că unul dintre bărbați, în vârstă de 47 de ani, ar fi înlesnit întreținerea de acte sexuale între fiul său, de 17 ani, și o altă minoră, de 15 ani.

În urma acestor sesizări a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu, sub coordonarea unui procuror.

Scandalul care a explodat public

Cazul a devenit intens mediatizat la finalul anului trecut, după apariția unor acuzații grave care vizează familia Cioabă, una dintre cele mai cunoscute din comunitatea romă. Daniel Cioabă, autointitulat „regele național al romilor”, este acuzat de o rudă a unei minore că ar fi plătit echivalentul a aproximativ 50.000 de lei pentru logodna fiului său, Kevin, minor, cu o adolescentă de 14 ani. (detalii aici)

Acuzațiile vin din partea lui Sibian Mihuțescu, care susține că întâlnirea dintre familii ar fi avut loc în 2024, la Drăgășani, unde s-ar fi stabilit această înțelegere. Potrivit lui, fata nu și-ar fi dorit relația și ar fi fost prea mică pentru o astfel de responsabilitate.

Petrecere cu aer de nuntă și imagini virale

Tensiunile au crescut după organizarea unei petreceri în vara anului 2024, la un restaurant din Sibiu. Potrivit acuzatorului, evenimentul ar fi avut toate elementele unei nunți: ținute de mire și mireasă, peste o sută de invitați și artiști cunoscuți.

Imaginile apărute ulterior în mediul online, în care cei doi adolescenți apar îmbrăcați ca la o cununie, au amplificat reacțiile publice. Acuzațiile merg mai departe, susținând că fata ar fi locuit ulterior în casa familiei băiatului, unde ar fi rămas însărcinată și ar fi născut recent un copil.

Familia respinge acuzațiile

Daniel Cioabă neagă toate acuzațiile și susține că a fost vorba exclusiv despre o logodnă tradițională, acceptată de copii, fără nicio tranzacție financiară și fără o nuntă propriu-zisă. În aceeași linie, Dorin Cioabă afirmă că în comunitatea romă nu există „cumpărarea fetelor” și că evenimentul a respectat tradițiile.

Ambii susțin că denunțurile ar reprezenta tentative de șantaj și că autoritățile cunosc situația de mai mult timp.

Potrivit Codului penal, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori se pedepsește, în forma de bază a infracțiunii, cu închisoare de la 1 la 5 ani. În funcție de concluziile anchetei, de rolul fiecărei persoane și de eventuale circumstanțe agravante, procurorii pot dispune trimiterea în judecată, urmând ca instanța să stabilească pedeapsa concretă. În acest moment, ancheta se desfășoară cu privire la faptă, fără a fi anunțate persoane puse oficial sub acuzare.