sibian prins la volan fără permis pe strada bâlea

Zilele trecute, polițiștii rutieri au desfășurat ample acțiuni de control în trafic, în urma cărora au fost constatate 5 infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Totodată, au fost reținute 20 de permise de conducere, dintre care 6 pentru conducerea sub influența alcoolului, și au fost retrase 29 de certificate de înmatriculare.

Pe parcursul verificărilor, oamenii legii au aplicat 462 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 141.000 de lei.

La data de 18 ianuarie, în jurul orei 14:20, în municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Bâlea. La volan se afla un sibian în vârstă de 30 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce anulat. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.