sibiul e ”fruncea”: suntem județul cu cele mai multe academii de fotbal din românia

Județul Sibiu e liderul surpriză din țară la numărul academiilor de fotbal clasificate de către Federația Română de Fotbal.

Federația Română de Fotbal a anunțat pe pagina sa oficială că Sibiul este lider în topul numărului de academii din țară, având mai multe chiar decât București, care are doar 26.

Deși doar pe locul 22 ca populație, județul Sibiu e liderul surpriză în top, cu 31 de academii clasificate la nivelul Federației Române.

Cu un punctaj de 75,33, FC Hermannstadt este prima în top la Sibiu, urmată de Interstar cu 72,37 puncte și Alma Sibiu, cu 62,73 puncte.

Județul Sibiu mai este reprezentat de ACS Mediaș (49 puncte), CSC 1599 Șelimbăr (40,8 puncte). La categoria ”Silver” sunt încadrate Flacăra Gaz Metan și AFC Tălmaciu.

La categoria ”Bronze” sunt clasificate: CS Săliște 2012, Inter Sibiu, Viitorul Avrig, CSO Copșa Mică, Erro Cristian, Tigrii Team Sibiu, Leii Șura Mică, Spicul Șeica Mare, AFC Gura Râului, Prejba Sadu, Voința Sibiu, Academia de Fotbal și Tenis Măgura, CSS Mediaș.

La categoria C4 sunt încadrate: DC Fotbal Sibiu, Zenit Sibiu, Tiki Taka Topram, Șoimii Sibiu, AFC Agnita, AS Școlară Porumbacu de Jos, Ultimate Eleven, CSM Mediaș, Athletic Șura Mare, Sharks Sibiu și Școala de Fotbal Demian Adrian.

Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, cu procent de notare la fiecare.