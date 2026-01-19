spitalul cf din sibiu are un nou medic cardiolog: ”îi urăm bun venit”

Dr. Mihai Negrea, medic specialist cardiolog, s-a alăturat echipei Spitalului CF Sibiu, aducând o vastă experiență profesională.
Conducerea spitalului, precum și colegii, l-au primit pe dr. Mihai Negrea cu căldură, urându-i mult succes în activitatea profesională.
“Ne bucurăm să creștem alături de oameni valoroși, dedicați sănătății și îngrijirii inimilor noastre. Îi urăm bun venit și mult succes în activitatea profesională alături de noi!” transmite Spitalul CF Sibiu
