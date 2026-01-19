trafic blocat temporar în centrul orașului cisnădie

Astăzi, între orele 09:00 și 11:00, traficul rutier în zona centrală, Piața Revoluției, va fi temporar închis.
Măsura este necesară pentru demontarea bradului de sărbători. Autoritățile locale vă mulțumesc pentru înțelegere și răbdare.
Ultima oră
- Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, inspectează bazele NATO de la Cincu și Sibiu acum 17 minute
- A fost frig de crapă pietrele: minus 15 grade într-o localitate din nordul județului Sibiu acum 22 de minute
- Tragedia feroviară din Spania: numărul de morți a ajuns la 39 de persoane acum 35 de minute
- Vești rele de la Ministerul Muncii: salariile, pensiile și alocațiile, ”înghețate” în 2026 acum 47 de minute