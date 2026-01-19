trafic blocat temporar în centrul orașului cisnădie

Astăzi, între orele 09:00 și 11:00, traficul rutier în zona centrală, Piața Revoluției, va fi temporar închis.

Măsura este necesară pentru demontarea bradului de sărbători. Autoritățile locale vă mulțumesc pentru înțelegere și răbdare.

