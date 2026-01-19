Numărul persoanelor decedate în urma accidentului feroviar din Spania a ajuns la 39, potrivit unui bilanț actualizat transmis de serviciile de urgență.
Alte aproximativ 170 de persoane au fost rănite, iar 75 dintre acestea sunt în continuare internate în spitale pentru îngrijiri medicale.
Conform autorităților, 15 dintre răniți se află în stare gravă, printre victime numărându-se și patru copii. Operațiunile de intervenție și evaluare a victimelor sunt în continuare în desfășurare.
Accidentul s-a produs duminică după-amiază, la aproximativ zece minute după plecarea trenului 6189 al companiei Iryo, care efectua cursa Málaga – Madrid.
În momentul în care garnitura trecea prin devierea de intrare pe linia 1 a gării Adamuz, trenul a deraiat, ieșind de pe șine și ajungând pe o linie adiacentă. În urma impactului, un al doilea tren, care circula pe o linie alăturată și avea ca destinație Huelva, a deraiat la rândul său.
Autoritățile spaniole au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, în timp ce echipele de salvare continuă să acorde sprijin victimelor și familiilor acestora.
Ultima oră
- Tragedia feroviară din Spania: numărul de morți a ajuns la 39 de persoane acum 2 minute
- Vești rele de la Ministerul Muncii: salariile, pensiile și alocațiile, ”înghețate” în 2026 acum 15 minute
- Ger în toată țara: temperaturile scad până la minus 20 de grade acum 28 de minute
- „Cravata Galbenă”, succes românesc la Hollywood – filmul despre Sergiu Celibidache selecționat la Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara acum 2 ore
- Eminescu trăiește prin tineri: Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu acum 2 ore