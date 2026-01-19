un român printre răniți în accidentul feroviar din spania: aproape 40 de oameni au murit

Un cetățean român a fost rănit ușor în accidentul feroviar produs duminică în Spania.

Reprezentanții Consulatului României din Sevilla au luat legătura cu românul aflat la bordul unuia dintre trenurile implicate. Bilanțul stării sale este unul bun, iar acesta a fost deja externat.

MAE precizează că, imediat după producerea accidentului, au fost demarate demersuri urgente pe lângă autoritățile locale pentru a verifica dacă printre persoanele afectate se află cetățeni români.

Potrivit Mediafax, accidentul feroviar din Spania s-a soldat cu 39 de victime decedate și aproximativ 170 de persoane rănite.

Administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, a transmis că „Trenul Iryo 6189, care circula din Malaga spre Madrid, a deraiat și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”.

FOTO https://www.aljazeera.com/