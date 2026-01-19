vești rele de la ministerul muncii: salariile, pensiile și alocațiile, ”înghețate” în 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că statul dispune de fonduri și mecanisme europene pentru subvenționarea angajărilor, însă salariile, pensiile și alocațiile vor rămâne înghețate pe parcursul anului 2026.

Într-o declarație recentă, ministrul a afirmat că există soluții concrete pentru sprijinirea pieței muncii, dar multe dintre acestea așteaptă încă o decizie politică finală. Afirmațiile vin în contextul falimentelor tot mai numeroase în rândul micilor întreprinderi și al temerilor legate de posibile concedieri, inclusiv în administrația publică.

Potrivit Mediafax, Florin Manole a precizat că Partidul Social-Democrat a propus încă din toamna anului trecut un pachet de relansare economică, care include subvenționarea locurilor de muncă pentru anumite categorii vulnerabile, în special tinerii aflați la primul loc de muncă. Potrivit acestuia, există posibilitatea acordării unei subvenții pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, finanțată din fonduri europene.

Mecanismul prevede susținerea financiară a angajatorului timp de doi ani, cu condiția menținerii tânărului angajat încă 18 luni, pe un contract pe perioadă nedeterminată. Proiectul legislativ este deja redactat, iar bugetul necesar este disponibil, însă aplicarea depinde de acordul guvernului. Ministrul a subliniat că această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de relansare economică, care vizează domenii-cheie precum munca, sănătatea, energia și agricultura.

Totodată, Florin Manole a recunoscut că nu toate propunerile PSD au fost acceptate în coaliția de guvernare. Unele inițiative, precum plafonarea prețurilor la alimente sau creșterea salariului minim, au fost intens negociate și adoptate în cele din urmă prin consens. Altele însă au rămas blocate, în ciuda presiunii publice. Ministrul a arătat că deciziile finale aparțin premierului, dar a subliniat necesitatea respectului reciproc între partenerii de coaliție.

În ceea ce privește veniturile populației, ministrul Muncii a confirmat că pensiile vor rămâne înghețate în 2026, după decizia guvernului de a bloca punctul de pensie încă din primul pachet de măsuri. De asemenea, alocațiile pentru copii și salariile din sectorul public nu vor fi majorate în acest an.

Ca măsură compensatorie, Guvernul analizează posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru pensionarii cu cele mai mici venituri, în funcție de resursele bugetare disponibile. Florin Manole a reamintit și existența unui ajutor lunar de 50 de lei pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe loc de consum. Măsura, inițial limitată până în luna martie, a fost prelungită până la finalul anului 2026 și vizează persoanele care trăiesc singure sau gospodăriile sub pragul de venit stabilit.

Potrivit ministrului, acest sprijin are rolul de a atenua impactul creșterii prețurilor la energie, iar alte măsuri, inclusiv pentru gaze naturale, ar putea fi anunțate separat de Ministerul Energiei.