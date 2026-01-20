Un accident rutier s-a produs în seara zilei de marți, 20 ianuarie, pe strada Țiglari din municipiul Sibiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, un șofer în vârstă de 48 de ani, din Ocna Sibiului, conducea un autoturism dinspre strada Țiglari către Cartierul Tineretului și a acroșat un pieton. Victima este o sibiancă în vârstă de 81 de ani și se afla în zona unei treceri de pietoni.

În urma impactului, femeia a suferit un traumatism de coloană cervicală. La fața locului a intervenit și echipaj SAJ Sibiu, care i-a acordat îngrijiri medicale. Ulterior, aceasta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Traficul în zonă este îngreunat.