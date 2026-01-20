acțiune tip ”releu” a poliției pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din județul sibiu

În cursul zilei de marți, 20 ianuarie, polițiștii rutieri din județul Sibiu desfășoară o amplă acțiune preventivă pe DN1, între Sibiu și Veștem, unul dintre cele mai circulate drumuri, cu risc ridicat de accidente.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, pe sectoarele de drum aflate în responsabilitatea structurilor rutiere teritoriale, și are ca scop principal reducerea riscului rutier și creșterea gradului de responsabilizare a șoferilor.

Pentru identificarea și sancționarea abaterilor, polițiștii folosesc aparate radar și echipamente pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive, vizând încălcările legii privind viteza și alte reguli de circulație.

Totodată, polițiștii desfășoară și activități preventiv-educative, oferind recomandări șoferilor opriți în trafic. La acțiune participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care verifică tehnic autovehiculele în trafic, punând accent pe defecțiunile ce pot cauza accidente, mai ales în sezonul rece.

Obiectivul acțiunii: FĂRĂ ACCIDENTE RUTIERE pe DN1

Recomandări pentru circulația în condiții de iarnă:

Adaptați viteza la starea carosabilului, mai ales pe zăpadă sau polei;

Păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față;

Verificați starea tehnică a autovehiculului (anvelope, frâne, iluminare);

Evitați manevrele bruște și frânați cu prudență;

Informați-vă înainte despre condițiile meteo și de trafic.

Polițiștii rutieri subliniază că respectarea regulilor de circulație salvează vieți, iar siguranța pe drumuri depinde de fiecare participant la trafic.