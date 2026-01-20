acuzații la spitalul de pediatrie din sibiu - părinții unui copil grav bolnav, jigniți: ”ne-au spus că n-avem școală”/ foto, video

Un caz medical sensibil petrecut la Spitalul Luther Sibiu a ajuns în atenția noastră, după ce părinții unui bebeluș internat au semnalat mai multe situații care, în opinia lor, ridică semne de întrebare cu privire la modul de desfășurare a actului medical. Conducerea spitalului a demarat o anchetă internă.

Redacția Ora de Sibiu a fost contactată de tatăl unui bebeluș diagnosticat cu sindrom hemolitic uremic, internat în cursul lunii iunie 2025 în cadrul Spitalului Luther Sibiu. Familia reclamă mai multe aspecte considerate grave, de la posibile probleme de igienă, până la un presupus tratament discriminatoriu pe criterii etnice.

Potrivit tatălui copilului, Urs Petrișor, în anumite zone ale spitalului ar fi existat pungi de perfuzie și alte dispozitive medicale lăsate pe paviment, lucru care a ridicat semne de întrebare legate de siguranța mediului spitalicesc.

„Pe noi ne echipau, ne dădeau mănuși, halate, capișon, ne puneau să ne dezinfectăm. Dar atunci pungile de perfuzie de ce erau puse jos? Nu sunt microbi în spital?”, se întreabă tatăl copilului.

Jigniți de cadrele medicale: ,,Ne-au spus că nu avem școală”

Familia susține, totodată, că ar fi fost tratată cu lipsă de respect de către cadrele medicale, pe fondul apartenenței etnice. „Ne-au spus că nu știm procedurile, că nu avem școală și să nu ne mai băgăm, că ei știu ce au de făcut cu bebelușul”, a mai declarat acesta.

Situația medicală a copilului s-ar fi agravat rapid, după ce inițial ar fi fost internat cu o afecțiune respiratorie. „Am ajuns cu o răceală la plămâni, iar apoi copilul nu mai urina, i s-au blocat rinichii”, spune tatăl. Disperarea părinților a fost amplificată de lipsa unui loc disponibil pentru dializă pediatrică în alte unități medicale din țară, potrivit declarațiilor familiei.

În mai multe postări pe rețelele de socializare, părinții au cerut public ajutor, susținând că bebelușul ar fi fost lăsat să lupte pentru viață fără acces rapid la tratamentul necesar. „Suntem disperați, copilul nostru are nevoie urgentă de dializă. Toate spitalele spun că nu mai primesc pacienți din alt județ”, au transmis aceștia.

Spitalul respinge acuzațiile: ”procedurile de igienă au fost respectate”

Contactată de Ora de Sibiu, conducerea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, prin managerul unității, dr. Camelia Grigore, a precizat că a fost demarată o anchetă internă, în urma sesizărilor primite.

Reprezentanții spitalului explică faptul că pungile observate pe paviment sunt pungi de colectare a secrețiilor nazogastrice, dispozitive medicale de unică folosință, ne-sterile, care fac parte din circuite funcționale închise.

Potrivit conducerii spitalului, pungile care se aflau pe jos nu reprezintă ceva neobișnuit, pentru că ele trebuie să fie poziționate mai jos decât patul pacientului, astfel încât drenajul să se realizeze corect și să fie prevenite eventuale complicații, cum este pneumonia de aspirație. În plus, contactul exterior al pungilor cu pavimentul nu influențează conținutul acestora și nu generează un risc suplimentar de contaminare, atâta timp cât dispozitivele sunt utilizate corect și circuitul este închis.

„Din punct de vedere epidemiologic, contactul exterior al pungilor de colectare cu pavimentul nu influențează conținutul acestora și nu generează un risc suplimentar de contaminare, în condițiile în care circuitul este închis și procedurile de igienă sunt respectate”, se arată în răspunsul oficial.

De asemenea, conducerea spitalului respinge ferm acuzațiile de discriminare, precizând că „familia nu a fost supusă niciunui tratament discriminatoriu, iar personalul medical a depus eforturi constante pentru tratarea minorului”.