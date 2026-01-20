adolescent lovit de o mașină pe o stradă din sibiu

Un accident rutier s-a produs marți după-amiază pe o stradă din Sibiu. Un adolescent a fost lovit de o mașină.
Accidentul s-a produs pe strada Kiev. Polițiștii și echipaje medicale s-au deplasat la fața locului.
„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că în timp ce conducea un autoturism pe strada Kiev spre strada Mihail Kogalniceanu, un bărbat de 57 de ani din Șura Mare a acroșat un pieton, respectiv un minor de 17 ani, în zona unei treceri de pietoni”, informează Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului rutier, tânărul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital cu ambulanța. Potrivit SAJ Sibiu, el a suferit un traumatism cranian și excoriații la membrul inferior.
Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.Trafic îngreunat.
