anunț al șefului statului major la sibiu: armata poate instrui până la 10.000 de voluntari pentru apărare

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, la Sibiu, că România trebuie să aibă o populație pregătită nu doar pentru situații de urgență civile, ci și pentru susținerea unui eventual efort de război, subliniind importanța rezilienței naționale în actualul context de securitate.

Potrivit șefului Statului Major al Apărării, Armata Română dispune deja de capacitatea de a instrui anual până la 2.000 de tineri voluntari, numărul maxim putând ajunge la 10.000 de persoane pe an, în funcție de resursele bugetare disponibile.

“Începând din acest an avem o modificare la legea pregătirii populației pentru apărare, la legea 446. Știți că acum două săptămâni președintele a promulgat această modificare legislativă. Începând din acest an ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri pe bază de voluntariat care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1000-2000 de militari, repet, în funcție de alocațiile bugetare pentru că în momentul de față nu aș putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat. Cel mai probabil în anii următori o să avem două la trei serii de pregătire pe an.”

Potrivit Agerpres, Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că, începând cu acest an, a intrat în vigoare o modificare a Legii 446 privind pregătirea populației pentru apărare, promulgată recent de președintele României. Noua formă a actului normativ permite atragerea, pe bază de voluntariat, a tinerilor care doresc să urmeze o pregătire militară de bază în unitățile Ministerului Apărării Naționale.

Conferința de presă a avut loc la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu, și a fost susținută împreună cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și șef al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

După întâlnirea cu jurnaliștii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, una dintre cele mai importante baze de pregătire militară din România.