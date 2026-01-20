anunț din italia: ciubotaru pe picior de plecare de la sibiu

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (21) este dorit de echipe din Belgia și Olanda și ar putea părăsi echipa sibiană până la finalul campaniei de transferuri.

Cluburi din Italia, Olanda, Belgia și Spania sunt pregătite să achite clauza de reziliere a fundașului stânga de la FC Hermannstadt, după cum anunță italienii de la Tuttomercatoweb.

Conform italienilor, Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles sunt cele mai active cluburi în privința lui Kevin Ciubotaru. „Situația este diferită în Olanda și Belgia, unde cluburile interesate ar putea încheia tranzacția până la sfârșitul perioadei de transferuri, plătind suma integrală a clauzei și asigurându-și, astfel, unul dintre cei mai buni tineri fundași laterali”, au subliniat italienii de la tuttomercatoweb.com.

Siteul anunță că mai multe cluburi italiene au oferit sume sub 450.000 euro, dar ofertele au fost refuzate de FC Hermannstadt. În plus, ar exista ceva interes și din Spania, de la Celta Vigo și Valladolid. Cele mai multe șanse ar fi însă spre Belgia și Olanda.

Kevin Ciubotaru are o clauză de reziliere cu FC Hermannstadt de 450.000 euro.