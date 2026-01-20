În perioada 20 – 31 ianuarie, pe DN1 din județul Sibiu, se vor desfășura 24 de transporturi agabaritice pe traseul: Cristian – DN1 – DN7H – Autostrada A1 – DN1 – Porumbacu de Jos.

Vehiculele implicate transportă grinzi pentru construcția autostrăzii Sibiu – Făgăraș și au următoarele caracteristici:

Lățime maximă: 2,55 m

Masa totală: 101 tone

Lungime: 48 m

Înălțime: 4 m

Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.