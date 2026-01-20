condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare, prins de polițiști la sibiu

Un sibian în vârstă de 40 de ani, urmărit la nivel național, a fost identificat și reținut în dimineața zilei de 19 ianuarie, în jurul orei 08:30, pe raza municipiului Sibiu.
Pe numele acestuia, Tribunalul Sibiu a emis, la data de 12 ianuarie, un mandat de executare a pedepsei închisorii, după ce a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Instanța a dispus o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare. După identificare, bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei stabilite de judecători.
