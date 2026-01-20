doliu la tursib: a murit fostul director, adrian popa

Colectivul companiei Tursib anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Adrian Popa, fost director general al societății de transport public din Sibiu.

Considerat un profesionist desăvârșit și un lider dedicat, Adrian Popa a avut un rol esențial în dezvoltarea și modernizarea transportului public sibian. Prin viziune, rigoare și integritate, acesta a contribuit decisiv la parcursul instituției, gestionând cu responsabilitate perioade importante de transformare.

Mesajul companiei TURSIB S.A

“Cu profund regret, colectivul companiei Tursib SA, alături de foștii colegi și colaboratori, anunță trecerea în neființă a celui care a fost Adrian Popa, fost director general al instituției noastre. Un profesionist desăvârșit și un lider dedicat, domnul Popa a marcat parcursul transportului public sibian prin viziune și integritate. Pentru mulți dintre noi a fost nu doar un superior, ci un mentor care a ghidat pașii companiei prin perioade importante de transformare. Ne rămâne amintirea unui om riguros, dar drept, care și-a pus amprenta asupra modernizării serviciilor oferite comunității noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!” transmite colectivul Tursib SA

FOTO Adevărul.ro