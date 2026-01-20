generalul-șef al nato la sibiu: “groenlanda nu amenință alianța”

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite, a făcut marți dimineața, la Sibiu, mai multe declarații de presă.

Acesta a arătat că „problema Groenlandei este una politică” și că NATO rămâne concentrată pe descurajarea și apărarea Alianței împotriva oricărei amenințări. Declarațiile vin după comentariile președintelui american Donald Trump privind posibilitatea de a „cuceri prin forță” Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei.

“Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianței, să descurajăm și să apărăm Alianța împotriva oricărei amenințări. Toți șefii Apărării cu care am vorbit în mod obișnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre“, a declarat generalul Alexus G. Grynkewich marți, într-o conferință de presă, la comandamentul NATO de la Sibiu.

Potrivit Agerpres, atunci când a fost întrebat dacă NATO este pusă în pericol de declarațiile lui Trump și dacă SUA ar putea părăsi Alianța, Alexus Grynkewich a reafirmat poziția sa din 9 ianuarie, în Finlanda

„Consider că suntem departe de a fi într-o situație de criză în acest moment”. a declarat acesta în vizita din Finlanda.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Grynkewich vor vizita astăzi, 20 ianuarie, Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că vizita celor doi lideri militari confirmă angajamentul României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.