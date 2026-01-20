gerul face victime la sibiu: câți oameni au ajuns cu hipotermie la spital

Gerul din ultimele zile și-a pus amprenta asupra mai multor sibieni. Mai exact, două persoane au ajuns la Spitalul Județean cu hipotermie, după ce temperaturile au coborât până la –13 grade Celsius.

În ultimele două nopți, minimele înregistrate în municipiul Sibiu au atins valori de până la –13 grade Celsius. Din cauza frigului extrem, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind diagnosticate cu hipotermie.

Citește și: A fost frig de crapă pietrele: minus 15 grade într-o localitate din nordul județului Sibiu

Mai exact, o persoană a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe luni, 19 ianuarie, iar o a doua persoană s-a prezentat marți dimineața, cu aceeași afecțiune. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean Sibiu, acestea sunt singurele cazuri de hipotermie înregistrate de la începutul anului 2026 și până în prezent.

„De la începutul anului au fost înregistrate două cazuri de hipotermie, unul ieri și unul astăzi”, a declarat Călin Boar, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

Citește și: Vești bune de la meteorologi: se încălzește vremea în România