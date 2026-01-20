groenlanda aprinde tensiunile dintre sua și europa. forumul de la davos devine un ring al marilor puteri

Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană traversează cea mai tensionată perioadă din ultimul deceniu, după ce Donald Trump a relansat ideea ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. Într-o serie de declarații controversate și postări online, fostul președinte american a numit insula „esențială pentru securitatea globală”, stârnind reacții dure la Copenhaga și Bruxelles.

Tensiunile s-au amplificat la Forumului Economic Mondial de la Davos, unde liderii europeni au condamnat retorica Washingtonului și au anunțat suspendarea procesului de ratificare a tratatului comercial UE–SUA, scrie The Guardian.

Groenlanda a devenit mărul discordiei îm NATO

„Groenlanda trebuie să fie sub protecția Statelor Unite”, a spus Donald Trump într-o postare citată de Financial Times. Mesajul a fost însoțit de o imagine digitală a insulei sub drapel american, prezentată ca „teritoriu al SUA în 2026”.

Danemarca a reacționat imediat. „Groenlanda nu este de vânzare”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen, citat de AP News. În Nuuk, capitala insulei, mii de oameni au protestat pașnic împotriva declarațiilor, potrivit unei relatări a Associated Press.

Locuitorii din Groenlanda sunt îndemnați să se pregătească pentru o invazie. Sfatul vine chiar de la premierul groenlandez. El spune că „este puțin probabil să existe un conflict militar, dar nu poate fi exclus”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a spus că populația și autoritățile insulei trebuie să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară, potrivit Mediafax, care citează o sursă locală.

Asta deoarece Donald Trump continuă să amenințe cu preluarea controlului asupra insulei. „Este puțin probabil să existe un conflict militar, dar nu poate fi exclus”, a declarat prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen într-o conferință de presă din Nuuk.

UE ripostează: suspendarea tratatului cu SUA

Parlamentul European a decis suspendarea procesului de ratificare a acordului comercial Reciprocal, Fair and Balanced Trade Agreement cu SUA, ca reacție directă la amenințările americane privind impunerea de tarife suplimentare asupra produselor europene.

„Europa nu va fi șantajată prin taxe”, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit la Davos. Ea a adăugat că Uniunea trebuie să își construiască „o independență permanentă față de presiunile externe”, scrie Axios.

Liderii europeni discută acum activarea așa-numitului instrument anti-coercitiv, un mecanism care ar permite Uniunii să răspundă economic țărilor ce folosesc măsuri punitive pentru a influența deciziile interne ale statelor membre.

Davos 2026 — confruntare în direct între aliați

Într-o analiză a Financial Times, Davosul a fost descris ca „un ring diplomatic în care s-a văzut ruptura de încredere dintre partenerii transatlantici”.

Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron și premierul danez au criticat public presiunile Washingtonului, în timp ce Donald Trump a replicat că „Europa riscă să devină o povară strategică” pentru SUA.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține un discurs în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF), desfășurată la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. Credit foto: Harun Ozalp Abaca Press / Profimedia

Potrivit Axios, în spatele ușilor închise, Trump ar fi amenințat cu tarife de până la 200% pentru vinurile franceze și brânzeturile italiene dacă UE nu „oprește propaganda privind Groenlanda”.

Analiza Council on Foreign Relations arată că disputa privind Groenlanda are o miză strategică mult mai amplă: poziția insulei la intersecția rutelor arctice și prezența bazei americane Pituffik Space Base o transformă într-un punct-cheie pentru monitorizarea mișcărilor Rusiei și Chinei în nordul planetei.

În același timp, pentru populația locală, criza actuală a devenit o reafirmare a identității și suveranității. „Nu vrem să fim o monedă de schimb între marile puteri”, a declarat un lider local, citat de AP News.

Într-o analiză a The Guardian, experții avertizează că suspendarea tratatului comercial ar putea avea efecte economice semnificative pentru ambele părți, de la exporturile auto germane până la sectorul tehnologic francez.

Totuși, mesajul politic este clar: Europa nu mai acceptă presiunea prin forță și caută o poziție mai autonomă în raport cu Washingtonul.

Lumea fără reguli

Criza Groenlandei și confruntarea de la Davos nu sunt doar episoade diplomatice — sunt simptomele unei reconfigurări profunde a ordinii globale.

„Ne aflăm într-o lume în care vechile alianțe nu mai garantează cooperare automată”, scrie Financial Times.

Între retorică naționalistă și ambiții strategice, Europa și SUA își redescoperă granițele — nu doar geografice, ci și politice.