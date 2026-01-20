haos pe o autostradă din sua: peste 100 de vehicule implicate într-un carambol / video

O furtună puternică de zăpadă a provocat haos pe șoselele din statul american Michigan, unde peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol de proporții pe autostrada I-196, în apropiere de orașul Grand Rapids.

Accidentul s-a produs luni dimineață, la sud-vest de Grand Rapids, în condiții de vizibilitate extrem de redusă. Poliția statului Michigan a fost nevoită să închidă complet circulația în ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului. Potrivit autorităților, în coliziune au fost implicate peste 30 de camioane de mare tonaj și zeci de autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite, însă nu au fost raportate decese.

Martorii spun că ninsoarea densă și rafalele puternice de vânt au redus vizibilitatea aproape de zero în doar câteva minute.

Biroul șerifului din Ottawa County a anunțat că numeroși șoferi au rămas blocați ore întregi în frig extrem. O parte dintre aceștia au fost evacuați cu autobuzele și transportați la un liceu din Hudsonville, unde au putut lua legătura cu familiile sau și-au putut organiza alternativele de transport. Degajarea autostrăzii a necesitat intervenția mai multor firme de tractare, fiind mobilizate peste o duzină de utilaje.

Potrivit Mediafax, incidentul din Michigan face parte dintr-o serie mai amplă de evenimente extreme provocate de furtuna de iarnă care traversează Statele Unite de la nord la sud și spre est. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări de temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente pentru state precum Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania și New York. Ninsoarea a ajuns inclusiv în regiuni neobișnuite, cum ar fi Florida Panhandle, și a afectat desfășurarea unor meciuri din playoff-ul NFL din Chicago și Massachusetts.

Autoritățile au precizat că anumite porțiuni de drum vor rămâne închise timp de mai multe ore și au cerut șoferilor să evite deplasările neesențiale. Temperaturile scăzute și gheața de pe carosabil continuă să creeze condiții extrem de periculoase.