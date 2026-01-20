inversiune termică în județul sibiu: la bâlea lac și păltiniș mai cald decât în oraș

Fenomenul de inversiune termică a făcut ca marți temperaturile să fie cu aproximativ șapte grade mai ridicate în vârful munților decât în municipiul Sibiu.

La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, și în stațiunea Păltiniș din Munții Cindrel, termometrele au indicat aproximativ minus 5 grade, în timp ce în municipiul Sibiu temperatura era de minus 12,5 grade.

Potrivit Agerpres, inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care aerul rece rămâne la nivelul solului, iar deasupra lui se află un strat de aer mai cald. Normal, temperatura scade odată cu altitudinea, însă în timpul inversiunii termice se întâmplă exact opusul: este mai frig în zonele joase, cum sunt orașele, și mai cald pe munte.

La ora 09:00, zăpada măsura doi centimetri în municipiul Sibiu, minus 5,3 grade. La Păltiniș avem 28 de centimetri de zăpadă. Cel mai „cald” punct este la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, cu minus 5,2 grade și un strat de zăpadă de peste un metru (128 centimetri), cel mai mare din județul Sibiu.