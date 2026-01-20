părinți din sibiu terorizați de fiu și amenințați cu moartea: „casa ți-o distrug”

Un bărbat din județul Sibiu a ajuns în fața judecătorilor după ce și-a terorizat părinții. Individul i-a amenințat că îi va omorî și le va distruge casa. El a stat o vreme în arest, iar de curând a fost condamnat.

Teroarea părinților a început în primăvara anului trecut. Bărbatul, care are 31 de ani, locuiește la Cisnădie și este în continuare întreținut de părinți, fiindcă nu are un loc de muncă, a trecut la amenințări după ce aceștia au refuzat să îi mai dea bani. Astfel, pentru a-l ține la distanță, fiindcă le provoca o stare de temere, părinții au apelat la oamenii legii și au obținut un ordin de protecție.

„În data de 16.05.2025, reclamanta, în calitate de mamă a pârâtului, a fost amenințată telefonic cu acte de violență de acesta din urmă. În concret, pârâtul, la vârsta de aproximativ 31 de ani, fără loc de muncă și alte venituri, obișnuia să exercite o presiune constantă asupra părinților în vederea obținerii de foloase materiale. La 16.05.2025, pe fondul consumului de alcool, și-a amenințat mama, reclamanta în cauză, că, dacă nu-i va remite suma de bani solicitată, va intra peste ea în casă, amenințând-o cu violențe”, potrivit rejust.ro.

Bărbatul nu a ținut cont de ordinul de restricție emis pe o perioadă de 9 luni și, în 21 septembrie 2025, l-a încălcat. Potrivit datelor prezentate pe rejust.ro, sibianul și-a contactat tatăl și l-a amenințat că, dacă nu îi va da 1.000 de lei, îi va distruge casa. Apoi s-a deplasat la locuința părinților, unde a continuat amenințările.

„La data de 21.09.2025, la ora 20:29, inculpatul i-a transmis tatălui său, prin intermediul aplicației WhatsApp amenințări cu acte de distrugere („spăl chiloți dar casa ți-o distrug”, „încep cu magazia?” – referindu-se la ce parte a casei să distrugă prima dată), creându-i acestuia o reală stare de temere. Înainte de a pătrunde fără drept în curtea locuinței victimelor, inculpatul a luat contact telefonic cu mama sa, transmițându-i că într-un minut va ajunge la locuința lor și va intra peste ei în casă”, se arată în dosar. În aceeași seară, când a ajuns la casa părinților, individul și-a amenințat mama cu moartea.

În 2 octombrie 2025, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în 3 octombrie s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ulterior, în 24 noiembrie, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

La începutul acestui an, bărbatul a fost condamnat pentru că a încălcat ordinul de protecție la 6 luni închisoare. Instanța a amânat aplicarea pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, el va trebuie să vină regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe orice deplasare depășește mai mult de 5 zile, să anunțe schimbarea domiciliului și să frecventeze un program de reintegrare socială. Dacă nu va respecta aceste măsuri, el va fi băgat după gratii.