pierdere grea pentru isu sibiu și smurd: a murit paramedicul aurel păcurar

ISU Sibiu își ia rămas-bun de la colegul lor, Păcurar Aurel, un om care și-a dedicat întreaga viață salvării altora.

După o luptă necruțătoare cu o boală, Păcurar Aurel a plecat dintre noi mult prea devreme, lăsând un gol greu de exprimat în cuvinte în echipă și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

Potrivit ISU SIBIU, de peste 15 ani, Aurel a fost un adevărat stâlp al salvării și al ajutorului necondiționat. De la începuturile sale în echipa SMURD, până la misiunile ca soldat și paramedic în cadrul ISU Sibiu, la Detașamentul Mediaș – Punctul de Lucru Copșa Mică, el a demonstrat curaj, devotament și altruism, punând mereu binele altora mai presus de propriile nevoi.

“Cu inimile îndurerate ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, Păcurar Aurel. După o luptă grea cu o boală necruțătoare, Aurel a plecat dintre noi mult prea devreme. Plecarea lui lasă un gol greu de pus în cuvinte, atât în colectivul nostru, cât și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

A făcut parte din echipa salvatorilor SMURD încă din anul 2007, iar din 2020 și-a continuat misiunea ca soldat și paramedic în cadrul ISU Sibiu, la Detașamentul de Pompieri Mediaș – Punctul de Lucru Copșa Mică. Ani de devotament, intervenții dificile și nopți nedormite, în care a ales, de fiecare dată, să pună binele altora mai presus de propriile nevoi.

Aurel a fost un om bun, discret, pozitiv și mereu gata să ajute. Un profesionist adevărat, calm și dedicat, pe care colegii se puteau baza fără ezitare. Nu căuta laude și nu ieșea în față, dar era mereu acolo când conta cel mai mult.

Ne va lipsi veselia lui, vorba calmă și liniștea pe care o oferea. Felul în care știa să fie sprijin fără multe cuvinte. Aurel a fost genul de coleg care îți dădea siguranță doar prin prezență. Plecarea lui ne doare profund, dar rămâne cu noi prin tot ceea ce a fost și prin tot binele pe care l-a făcut.

Ne rămân amintirile, lecțiile de omenie și respectul profund pentru un camarad care și-a trăit viața în slujba celorlalți.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Suntem alături de voi cu gândul și cu sufletul.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i călăuzească pașii spre veșnicie.” transmite ISU SIBIU