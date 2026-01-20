primăria sibiu cumpără bodycam-uri noi pentru poliția locală: ”vom demara procedurile”

Poliția Locală Sibiu dispune în prezent de 22 de bodycam-uri, iar Primăria Sibiu urmează să achiziționeze noi astfel de echipamente, după aplicarea noilor reglementări.

Polițiștii locali din Sibiu folosesc bodycam-uri pentru a înregistra intervențiile desfășurate pe teren, măsura având rolul de a asigura transparența activității agenților și de a crește siguranța acestora. În prezent, instituția are la dispoziție 22 de camere, repartizate în funcție de activitățile polițiștilor.

„Poliția Locală Sibiu a început dotarea treptată a agenților cu camere foto-video-audio portabile încă din anul 2011, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, art. 32. Acestea sunt utilizate pentru a asigura transparența în activitatea desfășurată pe teren și în interacțiunea cu contravenienții. De asemenea, bodycam-urile au rolul de a proba activitatea agenților, de a dovedi contravențiile pentru care se încheie procese-verbale și de a spori siguranța polițiștilor locali”, a declarat Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Potrivit acesteia, ca urmare a modificării Legii Poliției Locale nr. 155/2010 prin Legea nr. 18/2026, care prevede utilizarea bodycam-urilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Primăria Sibiu va iniția achiziția de noi echipamente.

„După publicarea ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministerului Afacerilor Interne, care va conține normele de aplicare a Legii nr. 18/2026, Primăria Sibiu va demara procedurile pentru achiziția de noi bodycam-uri”, a mai precizat reprezentanta instituției.

