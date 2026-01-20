program redus pentru vizite la spitalul tbc sibiu: de vină, gripa a

Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu anunță modificarea temporară a programului de vizite pentru aparținătorii pacienților.

Măsura a fost luată în contextul creșterii cazurilor de gripă de tip A și al virozelor respiratorii sezoniere.

Măsura intră în vigoare miercuri, 21 ianuarie, și are scopul de a proteja sănătatea pacienților și a personalului medical.

„În plin sezon gripal, limitarea contactului cu persoane din exterior reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor respiratorii în mediul spitalicesc. Rugăm aparținătorii să dea dovadă de responsabilitate și să respecte recomandările medicale, pentru protejarea pacienților, în special a celor cu imunitate scăzută”, a declarat dr. Maria Hirist, medicul epidemiolog al spitalului.

Programul vizitelor va fi următorul:

Luni – vineri: 14:00 – 15:00

Weekend: 14:00 – 16:00

Vizita este permisă unui singur aparținător per pacient, cu respectarea strictă a regulilor:

acces doar pentru persoanele sănătoase, fără simptome de infecții respiratorii;

durata vizitei este limitată la 15 minute ;

; purtarea echipamentului de protecție oferit de spital (mască, halat de unică folosință, botoșei) și respectarea tuturor măsurilor de igienă.

Vizitele nu sunt permise pacienților aflați în tratament pentru gripă în saloanele de izolare.

Conducerea spitalului mulțumește aparținătorilor pentru înțelegere și cooperare și subliniază că măsurile sunt temporare, menite să asigure siguranța pacienților.

Până în prezent, 35 de pacienți au fost confirmați și tratați cu virus gripal tip A la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.