puya revine la sibiu cu un concert care promite să rupă: show total pe 23 ianuarie!

Puya, unul dintre cei mai apreciați și influenți artiști ai scenei hip-hop din România, revine la Sibiu și promite un concert care să adune publicul la un loc, vineri, 23 ianuarie 2026, la Redal Expo. Evenimentul se anunță unul dintre cele mai tari show-uri indoor ale începutului de an.

Revenirea lui Puya este așteptată cu interes de publicul sibian, mai ales după concertul susținut în septembrie 2024, la I Love Șopa, unde mii de oameni au cântat alături de artist și au creat una dintre cele mai energice atmosfere ale festivalului. De data aceasta, energia se mută într-un format indoor, mai intens și mai apropiat de public.

Pe 23 ianuarie, Redal Expo se transformă într-un adevărat hub al distracției. Puya va urca pe o scenă modernă, realizată de Sever Sound, cu un setup de sunet și lumini gândit pentru un show puternic. Zona de bar va fi asigurată de Backyard, cu cocktailuri și băuturi atent alese, într-un concept care aduce la un loc best cocktails, best music, best experience – all in one place.

Evenimentul este organizat sub semnătura Impetum, un concept care își propune să ridice nivelul concertelor din Sibiu și să creeze mai mult decât simple evenimente muzicale.

„Impetum este despre energia momentului și despre valoarea artiștilor care știu să facă spectacol. Vrem ca fiecare participant să se simtă parte din poveste, nu doar un simplu spectator”, transmit organizatorii.

Cei care vor să fie parte din acest show pot achiziționa deja bilete online. Biletul normal costă 95 de lei, iar biletul VIP este 180 de lei, oferind acces într-o zonă dedicată.

Organizatorii recomandă achiziționarea din timp, având în vedere interesul crescut pentru concertele artistului.