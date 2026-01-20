“releul” a făcut prăpăd printre șoferi la sibiu: 12 au rămas fără permis, iar alții 20 fără certificatele de înmatriculare / foto video

În cursul zilei de marți, 20 ianuarie, timp de patru ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au desfășurat o acțiune în sistem integrat de tip „RELEU” pe DN1.

Scopul principal al acțiunii a fost reducerea riscului rutier, polițiștii vizând principalele cauze generatoare de accidente, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate, precum și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În județul Sibiu, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 215 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 86 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 11 pentru neportul centurii de siguranță, iar alte 95 de sancțiuni au fost aplicate pentru diverse abateri, inclusiv 15 pentru defecțiuni tehnice ale vehiculelor.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ca măsuri complementare, au fost reținute două permise de conducere și au fost retrase 12 certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate. Din punct de vedere tehnic, cu sprijinul Registrului Auto Român, au fost verificate 20 de vehicule.

În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 123 de testări pentru depistarea consumului de alcool și patru teste pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive.

Polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză.