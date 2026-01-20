scene șocante într-un magazin din sibiu: femeie agresată de soț sub privirile clienților

A fost panică mare, marți, 13 ianuarie, lângă un magazin din municipiul Sibiu.

Mai exact, în jurul orei 17:30, o sibiancă a sunat la 112 pentru a reclama faptul că este agresată de propriul soț. Incidentul a avut loc în apropierea magazinului Premium, situat pe strada Frigoriferului din municipiul Sibiu.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, femeia a fost agresată chiar în incinta magazinului, iar ceilalți clienți au ales să nu intervină fizic și nici să sune la 112. Chiar și paznicul magazinului ar fi rămas imparțial, fiind intimidat de statura mai corpolentă a agresorului. Polițiștii sosiți la fața locului au calmat spiritele și l-au amendat pe bărbatul recalcitrant cu suma de 200 de lei.

A cerut ordin de protecție

Mai mult, femeia în vârstă de 41 de ani a cerut ordin de protecție împotriva bărbatului, iar instanța a hotărât evacuarea temporară a acestuia din locuința conjugală. Mai mult, bărbatul trebuie să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de reclamantă, pe o perioadă de 8 luni.

“Emite ordin de protecție pe o durată de 8 luni de la data emiterii (15.01.2026 – 15.09.2026), prin care dispune următoarele:

interzicerea pârâtului de a avea orice contact cu reclamanta, inclusiv telefonic, poștal, electronic sau în orice alt mod.

evacuarea temporară a pârâtului din imobil;

obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime de 100 m față de reclamantă, oriunde s-ar afla, cu excepția situațiilor în care prezența personală și concomitentă a părților este necesară în fața autorităților sau față de domiciliul acesteia;

Femeia agresată a refuzat acordarea de îngrijiri medicale

Sibianca agresată a refuzat îngrijirile medicale și a decis să nu depună plângere la poliție. Totuși, ea s-a adresat instanței pentru a obține un ordin de protecție.

“Polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu s-au deplasat cu celeritate la fața locului, respectiv pe strada Frigoriferului din municipiul Sibiu, unde au identificat apelanta, iar din primele verificări efectuate a rezultat că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, soțul său în vârstă de 45 de ani, i-ar fi adresat jigniri și ar fi agresat-o fizic pentru a o forța să intre în incinta unui magazin.

Femeia în vârstă de 41 de ani a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a dorit să depună plângere. De asemenea, aceasta nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale. În urma celor constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă potrivit Legii nr 61/1991.” transmite IPJ Sibiu